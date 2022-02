Droga nascosta nella mascherina, 50enne di Bovisio scoperto dal cane Harry (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La cocaina nascosta nella mascherina: pensava di farla franca ma non aveva fatto i conti con “Harry”, il cane dei carabinieri cinofili. Così l’altro giorno i carabinieri della stazione di Varedo hanno arrestato un 50enne marocchino residente a Bovisio Masciago. L’infallibile fiuto del cane “Harry” dei carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), intervenuti a supporto, ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La cocaina: pensava di farla franca ma non aveva fatto i conti con “”, ildei carabinieri cinofili. Così l’altro giorno i carabinieri della stazione di Varedo hanno arrestato unmarocchino residente aMasciago. L’infallibile fiuto del” dei carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), intervenuti a supporto, ha ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

solops : Video tutorial e foto nei messaggi ai clienti per spiegare dove è nascosta la droga: un arresto a Torino - francypar71 : #Napoli Droga nascosta nel vano ascensore, il sequestro a Castellammare di Stabia - TirrenoLivorno : La droga era nascosta in un panetto di cellophane. La polizia specifica: 'Non era destinata a uso personale' - SilvestriP : Una massiccia fuga di notizie da una delle più grandi banche private del mondo, Credit Suisse, ha svelato la ricche… - NapoliToday : #Cronaca Preleva qualcosa dalla bocca consegnandola in cambio di denaro -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nascosta Droga, estorsioni e minacce: Gdf Piacenza, 5 misure cautelari L'indagine parte nel dicembre 2020 con l'arresto di due persone trovate in possesso di un ingente quantitativo di droga nascosta nella macchina su cui stavano viaggiando. Con l'auto, venivano ...

Nasconde nel motore la droga appena acquistata, arrestato dalla polizia La droga nascosta nel motore dell'auto Qualche giorno prima, la sezione antidroga aveva effettuato un altro arresto per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio a Montesilvano, cogliendo in ...

Sequestrato quasi mezzo chilo di hashish alle Cascine: droga nascosta tra i cespugli FirenzeToday Cocaina nascosta nella mascherina, incastrato dal fiuto del cane Harry dei Carabinieri Uno spacciatore aveva pensato bene di ingegnarsi al tempo del Covid, nascondendo la droga nella mascherina. E così durante il controllo era quasi riuscito a farla franca, ingannando i Carabinieri che ...

Nasconde nel motore la droga appena acquistata, arrestato dalla polizia La sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara ha tratto in arresto in flagranza un quarantenne giunto dal Friuli Venezia Giulia per approvvigionarsi di stupefacente. Il mirato servizio di appos ...

L'indagine parte nel dicembre 2020 con l'arresto di due persone trovate in possesso di un ingente quantitativo dinella macchina su cui stavano viaggiando. Con l'auto, venivano ...Lanel motore dell'auto Qualche giorno prima, la sezione antidroga aveva effettuato un altro arresto per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio a Montesilvano, cogliendo in ...Uno spacciatore aveva pensato bene di ingegnarsi al tempo del Covid, nascondendo la droga nella mascherina. E così durante il controllo era quasi riuscito a farla franca, ingannando i Carabinieri che ...La sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara ha tratto in arresto in flagranza un quarantenne giunto dal Friuli Venezia Giulia per approvvigionarsi di stupefacente. Il mirato servizio di appos ...