(Di giovedì 24 febbraio 2022)chela fine delci sarannolegate aAge 4 In questi giorniha deciso di aggiornare i fan sullelegate ai suoi titoli, e tra questi ci sono nuove informazioni anche sull’attesoAge 4. Il prossimo capitolo della famosa saga di RPG è nel pieno della produzione, e come ha fatto sapere lo Studio General Manager di, Gary McKay, il team si trova al momento a metà del suo percorso. Al momento gli sviluppatori si stanno occupando di creare la visione immaginata dal team, edla fine di quest’anno avremo ulteriori informazioni sul prossimoAge.Age 4: ...

Advertising

zazoomblog : Dragon Age 4: Bioware annuncia lo stato dei lavori sul titolo importanti novità entro l’anno - #Dragon #Bioware… - tuttoteKit : Dragon Age 4: #BioWare annuncia lo stato dei lavori sul titolo, importanti novità entro l'anno #DragonAge4 #tuttotek - domfreda : RT @KCrossGaming: ?? Nuovo Podcast! 'Elden Ring, ECCO le RECENSIONI! | NEWS su Dragon Age 4 | State of Play a MARZO? ? #KristalNews 190' su… - Console_Tribe : Dragon Age 4, lo sviluppo ha superato la fase di pre-produzione - - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Bioware è al lavoro #DragonAge4 e scopriremo maggiori dettagli sul GDR entro la fine dell'anno. L'uscita, però, resta fissat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dragon Age

Gli sviluppatori hanno in programma anche la lavorazione di4 , per il quale proprio nelle scorse ore sono arrivati nuovi aggiornamenti : nonostante l'addio di uno dei componenti chiave ...Tra questi spiccano4 e Mass Effect 5 , due dei videogiochi più attesi in assoluto, che fortunatamente sono anche protagonisti dell'ultimo update ufficiale degli sviluppatori. Per quanto ...In questi giorni Bioware ha deciso di aggiornare i fan sulle novità legate ai suoi titoli, e tra questi ci sono nuove informazioni anche sull’atteso Dragon Age 4. Il prossimo capitolo della famosa ...Buone notizie da BioWare: Dragon Age 4 si trova a metà della fase di produzione. Entro fine anno "informazioni più dettagliate". Buone notizie da BioWare: Dragon Age 4 si trova a metà della fase di ...