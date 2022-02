Draghi, Putin metta fine a spargimento sangue e via truppe (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Putin metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari dai confini ucraini in modo incondizionato". Lo ha affermato il premier Mario Draghi durante le comunicazioni alla stampa sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "allodie ritiri le forze militari dai confini ucraini in modo incondizionato". Lo ha affermato il premier Mariodurante le comunicazioni alla stampa sulla ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’Italia, l’UE e tutti gli alleati chiedono al Presidente Putin di mettere fine immediatamente al… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'L'Italia condanna l'attacco della Russia. Ingiustificabile. Vicini al popolo e alle istituzioni ucraine'… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Draghi: 'Putin metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le truppe'. 'Piena solidarietà all'Ucraina, c… - Swiety000 : RT @StockMarketNew3: @valy_s @Palazzo_Chigi #Putin ha risposto a #Draghi dicendo che non prendere in considerazione lezione di democrazia d… - RaffaelLaLaLand : @itsmeback_ Ieri Draghi dichiara fine stato di emergenza (e in realtà non finisce proprio niente) oggi Putin attacca. La variante Russa. -