GLASGOW (Scozia) - Con il clamoroso poker subito all'andata sulle spalle il Dortmund non riesce nell'impresa di ribaltare i Rangers in Scozia e saluta l' Europa League ai playoff. Festa per gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Dortmund nessuna Dortmund, nessuna impresa: Rangers agli ottavi. Avanti Siviglia e Betis GLASGOW (Scozia) - Con il clamoroso poker subito all'andata sulle spalle il Dortmund non riesce nell'impresa di ribaltare i Rangers in Scozia e saluta l' Europa League ai playoff. Festa per gli uomini di Van Bronckohorst che al 22' passano subito con il rigore di Tavernier ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Passa l'Atalanta, fuori la Lazio! Diretta gol live score Rischiano seriamente l'eliminazione due grandi squadre come Barcellona e Borussia Dortmund, ... Di quali squadre stiamo parlando? Andiamo a ricordarle: nessuna italiana perché sia Lazio che Napoli sono ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Passa l'Atalanta, fuori la Lazio! Diretta gol live score Il Sussidiario.net Ramsey di nuovo out con i Rangers: l’annuncio di Van Bronckhorst ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Non ingrana nella sua nuova avventura in Scozia Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese di nuovo indisponibile L’avventura di Aaron Ramsey ai Rangers Gl ...

Rangers, Van Bronckhorst: "Domani Ramsey non ci sarà" Giovanni van Bronckhorst, tecnico dei Glasgow Rangers, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund: "Ramsey non ci sarà domani, non c’è nessuna altra notizia di lesioni. Abbiamo ...

