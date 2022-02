(Di giovedì 24 febbraio 2022) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Una vittoria netta, su un campo tutt'altro che semplice. L'travolge l'Olympiacos nel ritorno dei playoff di Uefacon un netto 3-0, per un punteggio complessivo di 5-1. Decisive le reti di Maehle, nel primo tempo, e di, autore di una. Domani la squadra di Gasperini, alle ore 12.00, conoscerà i propri avversaridi finale. Nulla da fare per i greci, a far festa al ‘Georgios Karaiskakis' di Atene è la squadra di Gian Piero Gasperini. La gara inizia subito con diverse emozioni: la prima conclusione dell'è al 5? con, su calcio di punizione, ma il rasoterra docile viene bloccato da Vaclik. La risposta da parte dei padroni di casa è ...

GoalItalia : Malinovskyi, doppietta e messaggio rivolto al conflitto Ucraina-Russia ?? 'No War in Ukraine' ?? - artvworld : @latestachefuma anche ieri yaremchuk ha esultato al suo gol facendo vedere la sottomaglia con il simbolo ucraino, e… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Olympiacos-Atalanta 0-3, Malinovskyi doppietta con dedica e gol Maehle - grafuio : RT @_MDelon: Il calcio ci ha regalato tantissime storie mozzafiato, speciali, importanti e toccanti ma questa di stasera le supera tutte.… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Doppietta Malinovskyi, Atalanta agli ottavi di Europa League - -

...nella ripresa greci spazzati via dalladi(66',69') LAZIO - PORTO 2 - 2 Un gol buono (19') e 2 annullati per Immobile,pari lusitano di Taremi su rigore (31'). Ripresa. Luis ...Perchétre minuti dopo da fuori fa esplodere il mancino: palla all'incrocio. Partita finita. (a breve l'articolo completo) Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le notizie Gasport 24 ...L’Atalanta spinta da una doppietta di un eroico Ruslan Malinovskyi stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League, vincendo facilmente per 3-0 ad Atene nella gara di ritorno dei sedices ...Sulla vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Olympiacos in Europa League c'è la firma di Ruslan Malinovskyi. Autore di una doppietta, la prima con la maglia nerazzurra. La dedica non può che essere per ...