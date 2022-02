Doppietta Malinovskyi, Atalanta agli ottavi di Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Una vittoria netta, su un campo tutt’altro che semplice. L’Atalanta travolge l’Olympiacos nel ritorno dei playoff di Uefa Europa League con un netto 3-0, per un punteggio complessivo di 5-1. Decisive le reti di Maehle, nel primo tempo, e di Malinovskyi, autore di una Doppietta. Domani la squadra di Gasperini, alle ore 12.00, conoscerà i propri avversari agli ottavi di finale. Nulla da fare per i greci, a far festa al ‘Georgios Karaiskakis’ di Atene è la squadra di Gian Piero Gasperini. La gara inizia subito con diverse emozioni: la prima conclusione dell’Atalanta è al 5? con Malinovskyi, su calcio di punizione, ma il rasoterra docile viene bloccato da Vaclik. La risposta da parte dei padroni di casa è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Una vittoria netta, su un campo tutt’altro che semplice. L’travolge l’Olympiacos nel ritorno dei playoff di Uefacon un netto 3-0, per un punteggio complessivo di 5-1. Decisive le reti di Maehle, nel primo tempo, e di, autore di una. Domani la squadra di Gasperini, alle ore 12.00, conoscerà i propri avversaridi finale. Nulla da fare per i greci, a far festa al ‘Georgios Karaiskakis’ di Atene è la squadra di Gian Piero Gasperini. La gara inizia subito con diverse emozioni: la prima conclusione dell’è al 5? con, su calcio di punizione, ma il rasoterra docile viene bloccato da Vaclik. La risposta da parte dei padroni di casa è ...

Advertising

GoalItalia : Malinovskyi, doppietta e messaggio rivolto al conflitto Ucraina-Russia ?? 'No War in Ukraine' ?? - IlModeratoreWeb : Doppietta Malinovskyi, Atalanta agli ottavi di Europa League - - nestquotidiano : Doppietta Malinovskyi, Atalanta agli ottavi di Europa League - Sport_Fair : #Malinovskyi, doppietta con messaggio contro la guerra L'#Atalanta vola agli ottavi di #EuropaLeague Eliminata la… - ilcirotano : Malinovskyi, doppietta per l'Ucraina: 3-0 dell'Atalanta in Grecia e ottavi di finale - -