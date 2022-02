Dopo 28 anni, ecco cosa torna a Napoli: l’annuncio del sindaco (rockettaro insospettabile) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli torna ad essere palcoscenico della Festa della Musica, la kermesse organizzata in oltre 120 Paesi al mondo (e in Europa dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura) il 21 giugno, emblematicamente per celebrare il solstizio d’estate. Lo ha annunciato il sindaco che ha trattenuto le deleghe di assessore alla cultura Gaetano Manfredi, questa mattina, su Radio Marte, nel corso di una intervista con Gianni Simioli. “Dopo 28 anni, la nostra città torna ad essere capofila nazionale di questa importante manifestazione”, ha annunciato il primo cittadino. Il quale, in piena campagna elettorale, confessò che la sua grande passione era proprio la musica: il rock, in particolare. Il che lo ha portato ad essere un grande collezionista ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiad essere palcoscenico della Festa della Musica, la kermesse organizzata in oltre 120 Paesi al mondo (e in Europa dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura) il 21 giugno, emblematicamente per celebrare il solstizio d’estate. Lo ha annunciato ilche ha trattenuto le deleghe di assessore alla cultura Gaetano Manfredi, questa mattina, su Radio Marte, nel corso di una intervista con GiSimioli. “28, la nostra cittàad essere capofila nazionale di questa importante manifestazione”, ha annunciato il primo cittadino. Il quale, in piena campagna elettorale, confessò che la sua grande passione era proprio la musica: il rock, in particolare. Il che lo ha portato ad essere un grande collezionista ...

riotta : Mosca insulta il ministro @luigidimaio dopo che le sue ambasciate hanno per anni insultato giornalisti, intellettua… - CottarelliCPI : Il mio primo ricordo: bombardieri che decollano in TV in bianco e nero durante la crisi di Cuba del 1962. Ora, 60 a… - OptaPaolo : 2 - Dušan Vlahovic (22 anni, 25 giorni) è il secondo giocatore più giovane a segnare all'esordio in Champions Leagu… - mellosfp : RT @MontegrandeS: “La guerra è cominciata”. Questo è quello che dobbiamo sentire nel 2022? Dopo tutto quello che abbiamo imparato in anni… - pavramore : continuo a sostenere che solar power è un nell'album. talk to the hand. è underwhelming dopo 4 anni di attesa? si.… -