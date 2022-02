Dolore e rabbia per la mamma di Michelle negli anni della setta: “Avrei voluto spaccare la faccia a quella donna” (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ stato un momento molto intenso quello che nella seconda puntata di Michelle Impossible ha visto la mamma della conduttrice protagonista. Come rivelato dalla stessa Michelle, il tema legato alla setta non si affronta in famiglia. Quando dopo 5 anni ha deciso di chiamare la sua mamma e tornare finalmente da lei, le ha chiesto di non subire nessun processo, le ha chiesto di voltare pagina insieme e non pensare a quello che è stato. Michelle poi, ne ha parlato nel suo libro e in diverse interviste. Sua madre invece, in questi anni, ha avuto poche persone con cui parlare del dramma vissuto in quegli anni difficilissimi. Ieri sera la prima volta, Michelle ha ascoltato le parole di mamma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ stato un momento molto intenso quello che nella seconda puntata diImpossible ha visto laconduttrice protagonista. Come rivelato dalla stessa, il tema legato allanon si affronta in famiglia. Quando dopo 5ha deciso di chiamare la suae tornare finalmente da lei, le ha chiesto di non subire nessun processo, le ha chiesto di voltare pagina insieme e non pensare a quello che è stato.poi, ne ha parlato nel suo libro e in diverse interviste. Sua madre invece, in questi, ha avuto poche persone con cui parlare del dramma vissuto in queglidifficilissimi. Ieri sera la prima volta,ha ascoltato le parole di...

