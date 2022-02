'Doc - Nelle tue mani', stasera doppio episodio: trama e anticipazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna stasera la seconda stagione di ' Doc - Nelle tue mani ', in onda giovedì 24 febbraio su Rai 1 in prima serata. La fiction medical, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico, torna ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tornala seconda stagione di ' Doc -tue', in onda giovedì 24 febbraio su Rai 1 in prima serata. La fiction medical, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico, torna ...

Advertising

ParliamoDiNews : Doc-Nelle tue mani, cicogna in arrivo: la gioia dell`attrice - - tivusat_tv : ????? Un nuovo episodio di: 'Doc nelle tue mani' è in arrivo stasera! Non perderti la puntata in onda su Rai1 HD all… - AnnaMancini81 : Doc nelle tue mani 2 episodi Ragioni e conseguenze e Gold standard – trama, cast, finale - SMSNEWSOFFICIAL : Sesto appuntamento su Rai1, giovedì 24 febbraio alle 21.25, con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. Anti… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -