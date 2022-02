Djokovic sportivo con Medvedev: “Meriti di diventare il numero uno al mondo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ben fatto Vesely, è stato un grande match. Ti auguro buona fortuna per il resto del torneo. Congratulazioni anche a Medvedev, meritevole di diventare il numero uno al mondo: applausi per te“. Così Novak Djokovic, il quale ha deciso di complimentarsi con Jiri Vesely e Daniil Medvedev dopo la sua eliminazione dai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai 2022. Il serbo, sconfitto dal sorprendente outsider ceco, ha constatato la perdita della leadership in classifica generale Atp; il russo Daniil Medvedev, infatti, ha ottenuto matematicamente la posizione numero uno del ranking. Notizia accolta nel migliore dei modi da Djokovic, repentinamente espressosi con favore sui meritevoli Vesely e Medvedev; con sportività e ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Ben fatto Vesely, è stato un grande match. Ti auguro buona fortuna per il resto del torneo. Congratulazioni anche a, meritevole diiluno al: applausi per te“. Così Novak, il quale ha deciso di complimentarsi con Jiri Vesely e Daniildopo la sua eliminazione dai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai 2022. Il serbo, sconfitto dal sorprendente outsider ceco, ha constatato la perdita della leadership in classifica generale Atp; il russo Daniil, infatti, ha ottenuto matematicamente la posizioneuno del ranking. Notizia accolta nel migliore dei modi da, repentinamente espressosi con favore sui meritevoli Vesely e; con sportività e ...

Advertising

sportface2016 : #Djokovic sportivo con #Medvedev: 'Meriti di diventare il numero uno al mondo' - AlessiaRufino : RT @fotomusicuoco: Ma la sig.ra @BeaLorenzin finge di non capire un cazzo o è proprio cosi`? #Djokovic non si vaccina perchè con il suo fis… - fotomusicuoco : Ma la sig.ra @BeaLorenzin finge di non capire un cazzo o è proprio cosi`? #Djokovic non si vaccina perchè con il su… - FabioLasmano : @gioluc70 @capuanogio La presenza di Djokovic presuppone che si lavi negli spogliatoi dello stadio, che dorma in Ho… - zamlap : @fattoquotidiano Malagò non ragiona da sportivo, mostra di non rendersi conto che gli Internazionali d'Italia senza… -