Djokovic fa una vitaccia: «Il mio corpo è il mio attrezzo, per ogni cosa che mangio ci pensiamo tre volte» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Djokovic a L’Equipe. In fondo era cominciata così. La sua intervista da positivo, lo scandalo, l’espulsione dall’Australia. Non poteva che finire più o meno allo stesso modo. Il giornale francese s’è rimesso di fronte al numero uno del mondo, l’eroe sportivo dei no-vax. E giù domande su domande. A cominciare sulla grande questione generale: perché Djokovic pensa che vaccinarsi sia una scelta personale e non collettiva? “Sulla base di tutte le informazioni che ho sul vaccino, ho deciso di non farmi vaccinare. Questa è la mia posizione. Cambierà o no? Non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, lo si vede nelle decisioni di alcuni governi. In questo momento non sento di averne bisogno per proteggere il mio corpo e non mi sento una minaccia per gli altri. Che tu sia vaccinato o meno, puoi comunque trasmettere il virus. Questa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022)a L’Equipe. In fondo era cominciata così. La sua intervista da positivo, lo scandalo, l’espulsione dall’Australia. Non poteva che finire più o meno allo stesso modo. Il giornale francese s’è rimesso di fronte al numero uno del mondo, l’eroe sportivo dei no-vax. E giù domande su domande. A cominciare sulla grande questione generale: perchépensa che vaccinarsi sia una scelta personale e non collettiva? “Sulla base di tutte le informazioni che ho sul vaccino, ho deciso di non farmi vaccinare. Questa è la mia posizione. Cambierà o no? Non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, lo si vede nelle decisioni di alcuni governi. In questo momento non sento di averne bisogno per proteggere il mioe non mi sento una minaccia per gli altri. Che tu sia vaccinato o meno, puoi comunque trasmettere il virus. Questa ...

