Decreto Energia, stanziati 80 milioni per il settore autotrasporto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Venti milioni di euro per sostenere il settore dell`autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati a implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d`imposta pari al 15per cento al netto dell`Iva finalizzato all`acquisto dell`AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29milioni di euro; credito d`imposta pari al 20 per cento al netto dell`Iva per sostenere l`acquisto di Gnl, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro. Sono le misure, totale risorse a disposizione 80 milioni, condivise al tavolo autotrasporto al Mims conclusosi pochi minuti fa, che entrano a comporre il Decreto Energia per il sostegno al settore autotrasporto penalizzato ...

