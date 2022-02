De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel a Kiev: la situazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: la Russia ha iniziato l’invasione militare dell’Ucraina. Stando alle notizie locali anche la capitale Kiev sarebbe stata raggiunta dai bombardamenti russi. Proprio a Kiev si trovano in questo momento Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e otto suoi collaboratori tecnici italiani, chiusi nell’hotel in cui alloggiano insieme alla squadra e dal quale avrebbero udito due forti esplosioni. Il club ucraino sarebbe dovuto scendere in campo sabato sul campo del Metalist di Kharkiv, il cui stadio è situato proprio nella regione del Donbass, da cui ha avuto inizio l’invasione. Per questo motivo, come riportato su Twitter da Michele Criscitiello, la sfida è stata rinviata e staff e squadra rimarranno chiusi in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: la Russia ha iniziato l’invasione militare dell’Ucraina. Stando alle notizie locali anche la capitalesarebbe stata raggiunta dai bombardamenti russi. Proprio asi trovano in questo momento Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, e otto suoi collaboratori tecnici italiani, chiusi nell’in cui alloggiano insieme alla squadra e dal quale avrebbero udito due forti esplosioni. Il club ucraino sarebbe dovuto scendere in campo sabato sul campo del Metalist di Kharkiv, il cui stadio è situato proprio nella regione del Donbass, da cui ha avuto inizio l’invasione. Per questo motivo, come riportato su Twitter da Michele Criscitiello, la sfida è stata rinviata ee squadra rimarranno chiusi in ...

