De Zerbi | «è arrivata prima la guerra della sospensione del campionato | qualche errore è stato fatto»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roberto Deè bloccato in Ucraina, ha raccontato la situazione a Sky e anche a Dazn. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Si sente sempre parlar male dell’Italia, io ne parlo bene sia dell’ambasciata italiana a Kiev, con l’ambasciatore che ci ha cercato. Mi hapiacere la chiamata del presidente Gravina che ci ha assicurato che ci sarà vicino e che organizzerà il nostro ritorno quanto. Ci ha chiamato Ulivieri, mi hamolto piacere. Anche Di Maio si è informato e adesso vediamo, serve pazienza ed essere lucidi e freddi”. Sulla scelta di non abbandonare la squadra. Aveva la percezione di ciò che stava succedendo? “Avevamo la percezione chiara, il problema è che noi siamo venuti a fare calcio e quando ci danno rassicurazioni che la partita di sabato si sarebbe giocata al 70%, così ho ...

Nella Super League ucraina è in testa lo Shakhtar Donetsk guidato da Roberto Dee il tecnico ... Dal mondo del calcio èuna netta condanna per l'offensiva di Mosca. Il presidente della ......De'Se tornassi indietro, rifarei la stessa scelta e resterei ancora qui. Mi farei semmai sentire di più dalle istituzioni del calcio ucraino, visto che la sospensione del campionato è...Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni di Sportitalia direttamente da Kiev, ha raccontato le ultime sull'invasione russa in Ucraina ...Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, la Russia ha attacco l'Ucraina dopo il via libera all'operazione militare da parte del presidente.