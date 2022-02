De Zerbi da Kiev: “Non possiamo tornare in Italia. Stanotte svegliati da due esplosioni” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stamattina il mondo si è svegliato con delle notizie davvero preoccupanti: la Russia ha invaso l’Ucraina con degli attacchi militari avvenuti in diverse zone strategiche dello stato ucraino avvenuti nella notte. In questa complicata situazione, si è ritrovato coinvolto anche un volto noto del calcio Italiano come l’allenatore Roberto De Zerbi, il quale allena la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk da quest’estate. Egli ha rilasciato un’intervista a SportItalia per spiegare la complicata situazione in cui si trova lui e il suo staff (anch’esso composto da nostri connazionali), impossibilitati al momento di ritornare in Italia. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: C’era tensione da giorni, noi speravamo che il campionato venisse sospeso in modo che i miei giocatori potessero ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stamattina il mondo si è svegliato con delle notizie davvero preoccupanti: la Russia ha invaso l’Ucraina con degli attacchi militari avvenuti in diverse zone strategiche dello stato ucraino avvenuti nella notte. In questa complicata situazione, si è ritrovato coinvolto anche un volto noto del calciono come l’allenatore Roberto De, il quale allena la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk da quest’estate. Egli ha rilasciato un’intervista a Sportper spiegare la complicata situazione in cui si trova lui e il suo staff (anch’esso composto da nostri connazionali), impossibilitati al momento di riin. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: C’era tensione da giorni, noi speravamo che il campionato venisse sospeso in modo che i miei giocatori potessero ...

