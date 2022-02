De Zerbi bloccato in un hotel di Kiev: “stanotte sono stato svegliato dalle esplosioni” (Di giovedì 24 febbraio 2022) sono ore di ansia dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, l’allenatore italiano Roberto DeZerbi è rimasto bloccato in un hotel di Kiev. Il tecnico italiano ha svelato i dettagli sugli ultimi momenti di tensione: “me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass… Però non mi sono mosso, perché io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono. Ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff… potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato, stanotte ci hanno svegliato le esplosioni”, ha detto De ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 febbraio 2022)ore di ansia dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, l’allenatore italiano Roberto Deè rimastoin undi. Il tecnico italiano ha svelato i dettagli sugli ultimi momenti di tensione: “me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass… Però non mimosso, perché ioqui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono. Ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff… potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato,ci hannole”, ha detto De ...

