David del Lille accende il mercato: le possibili destinazioni per giugno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jonathan David è sicuramente una delle note più liete del Lille e della Ligue 1 in questa stagione. Il canadese classe 2000, autore fin qui di 12 gol in campionato, ha stregato tutti ed è già iniziata la corsa per cercare di aggiudicarsi le sue prestazioni a giugno. Milan e Inter si sono già mosse, ma la richiesta del Lille di 60 milioni di euro per il suo cartellino ha frenato sul nascere ogni possibile trattativa. Molto più probabile un suo futuro in Premier League, con Arsenal e Newcastle (in caso di salvezza) fortemente interessate, oppure in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che avrebbe individuato in lui il possibile sostituto di Haaland. Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Jonathanè sicuramente una delle note più liete dele della Ligue 1 in questa stagione. Il canadese classe 2000, autore fin qui di 12 gol in campionato, ha stregato tutti ed è già iniziata la corsa per cercare di aggiudicarsi le sue prestazioni a. Milan e Inter si sono già mosse, ma la richiesta deldi 60 milioni di euro per il suo cartellino ha frenato sul nascere ogni possibile trattativa. Molto più probabile un suo futuro in Premier League, con Arsenal e Newcastle (in caso di salvezza) fortemente interessate, oppure in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che avrebbe individuato in lui il possibile sostituto di Haaland.

Advertising

_enz29 : @MarcoYera @Filoribs Scamacca e David sono meglio del solo Lukaku per dire - SanremoAncheNoi : RT @SquilibriEditor: Roma, 8-12-2014, teatro Anfitrione. Antonio Infantino, Andrea Satta, Giovanna Marini e David Riondino in attesa della… - LoGnuSagace : @DavidPuente Buongiorno David, si parlava di metadati del video che proverebbero il caricamento del video di due gi… - GraziaMontefal2 : RT @vcrxxy1234: Ultim'ora lady Rousseau, compagna di David Casaleggio spara a zero su conte' da avvocato del popolo ad imputato del popolo'… - simodihno10 : Salvate David neres dall’Ucraina e portatelo alle pendici del Vesuvio -