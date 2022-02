Dal 2 al 5 marzo torna Fieragricola, 520 espositori da 11 Paesi (Di giovedì 24 febbraio 2022) VERONA (ITALPRESS) – “In un momento così drammatico parlare della Pac significa parlare della politica che maggiormente ha contributo alla pace in Europa. In questi 60 anni abbiamo avuto progresso in agricoltura, unione di intenti fra gli agricoltori, miglioramento tecnologico, autosufficienza alimentare dell'interno del continente. La Politica agricola comune è stato un momento di successo economico e sociale e se l'Ucraina fosse stata in Europa con la Pac avremmo vissuto oggi questo, perchè la Pac è stato l'elemento unificante per 60 anni”. Così il direttore generale del Crea, Stefano Vaccari, ha voluto celebrare la missione di pace e prosperità che la Politica agricola comune ha garantito insieme agli obiettivi che hanno trascinato la produzione primaria del continente europeo, nel corso della conferenza stampa questa mattina della 115ma edizione di Fieragricola, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) VERONA (ITALPRESS) – “In un momento così drammatico parlare della Pac significa parlare della politica che maggiormente ha contributo alla pace in Europa. In questi 60 anni abbiamo avuto progresso in agricoltura, unione di intenti fra gli agricoltori, miglioramento tecnologico, autosufficienza alimentare dell'interno del continente. La Politica agricola comune è stato un momento di successo economico e sociale e se l'Ucraina fosse stata in Europa con la Pac avremmo vissuto oggi questo, perchè la Pac è stato l'elemento unificante per 60 anni”. Così il direttore generale del Crea, Stefano Vaccari, ha voluto celebrare la missione di pace e prosperità che la Politica agricola comune ha garantito insieme agli obiettivi che hanno trascinato la produzione primaria del continente europeo, nel corso della conferenza stampa questa mattina della 115ma edizione di, ...

