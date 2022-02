Da Monreale al centro d’accoglienza di Lampedusa: donate le prime coperte della solidarietà (Di giovedì 24 febbraio 2022) Monreale – II step! Oggi, finalmente, sono state consegnate le prime coperte presso la casa di riposo Benedetto Balsamo. Erano state create all’uncinetto, dalle mani di decine e decine di donne siciliane e non solo, per arredare l’albero di Natale collocato a piazza Guglielmo II. Un esempio di comunione e solidarietà nato dall’idea della Monrealese Emanuela Ferraro, che avevo contagiato anche diverse associazioni Monrealesi che si erano offerte di collaborare: Auser, la Casa delle Gioie, Proloco, Trinacria Bedda, Agape, Il Quartiere. Per mesi le coperte sono state ammirate dalla cittadina normanna e dai turisti che ne sono rimasti incantati. Poi, a febbraio, essere state tolte dall’albero, pulite, riparate, stirate e confezionate, per ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 24 febbraio 2022)– II step! Oggi, finalmente, sono state consegnate lepresso la casa di riposo Benedetto Balsamo. Erano state create all’uncinetto, dalle mani di decine e decine di donne siciliane e non solo, per arredare l’albero di Natale collocato a piazza Guglielmo II. Un esempio di comunione enato dall’idease Emanuela Ferraro, che avevo contagiato anche diverse associazionisi che si erano offerte di collaborare: Auser, la Casa delle Gioie, Proloco, Trinacria Bedda, Agape, Il Quartiere. Per mesi lesono state ammirate dalla cittadina normanna e dai turisti che ne sono rimasti incantati. Poi, a febbraio, essere state tolte dall’albero, pulite, riparate, stirate e confezionate, per ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Palermo Video A Monreale l’hub vaccinale è anche un centro «musicale» - RosarioMadejr : @PalermoToday Anche per me la stessa cosa ma solidarietà zero. Motivo? I miei articoli segnalazioni esposti contro… -