Da “Atalanta” all’Atalanta che in Grecia vuole gli Ottavi d’Europa League

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 24 febbraio 2022). L’eroina greca più veloce di tutto e tutti: tanto virtuosa quanto infaticabile come cacciatrice. Dalla storia alla storia (stavolta calcistica) l’è pronta ad affrontare l’Olympiacos per strappare il biglietto valevole per glidi finale. Un successo sarebbe importante non solo per le ambizioni della Dea in Europa, ma anche per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Djimsiti rassicura l’: “Intervento andato bene, presto tornerò in campo” Koopmeiners: “prima scelta. A Bergamo per crescere ancora” De Roon carica l’: “A Manchester per la storia. Qui siamo tutti capitani” Le due certezze ...