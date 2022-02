Curioso retroscena su Dembélé: è successo al momento del cambio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non c’è sostanzialmente nessuna macchia in casa Barcellona dopo la roboante vittoria al Maradona. Gli uomini di Xavi hanno firmato un micidiale uno-due che ha permesso loro di portarsi sul 2-0 in avvio di match, chiudendo i conti già nel primo tempo con la terza rete di Piqué. FOTO: Getty – Barcellona Dembélé Nella seconda frazione, al 74?, è avvenuta la sostituzione di Adama Traoré, che ha lasciato il campo a Dembélé. Il cambio, tuttavia, sarebbe dovuto avvenire qualche minuto prima. Come racconta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, al momento della sostituzione il francese si è accorto di aver lasciato la maglia da gioco negli spogliatoi. Un membro dello staff blaugrana, così, è dovuto correre a recuperarla prima che l’attaccante potesse finalmente scendere in campo. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non c’è sostanzialmente nessuna macchia in casa Barcellona dopo la roboante vittoria al Maradona. Gli uomini di Xavi hanno firmato un micidiale uno-due che ha permesso loro di portarsi sul 2-0 in avvio di match, chiudendo i conti già nel primo tempo con la terza rete di Piqué. FOTO: Getty – BarcellonaNella seconda frazione, al 74?, è avvenuta la sostituzione di Adama Traoré, che ha lasciato il campo a. Il, tuttavia, sarebbe dovuto avvenire qualche minuto prima. Come racconta il quotidiano spagnolo Sport, infatti, aldella sostituzione il francese si è accorto di aver lasciato la maglia da gioco negli spogliatoi. Un membro dello staff blaugrana, così, è dovuto correre a recuperarla prima che l’attaccante potesse finalmente scendere in campo.

