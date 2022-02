Criticità sistema idrico nel territorio irpino-sannita | la nota stampa dei segretari provinciali di Noi Di Centro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ilnel, per le tante, ha bisogno di essere governato da una classe dirigente inclusiva e non divisiva per cui riteniamo che sia indispensabile comporre una lista unitaria, con dentro tutte le forze politiche rappresentative, per il consiglio del distretto Eic Calore-”. Così idi Noi Didi Benevento, Carmine Agostinelli, e Avellino, Ciro Aquino. “I seri problemi dell’Alto Calore sull’orlo del fallimento, le difficoltà del servizioin tantissimi comuni sanniti in uno con la tematica della Diga di Campolattaro e dell’acqua alla Puglia necessitano di una condivisione ...