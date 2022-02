Cristina Ravot, chi è la cantante a cui Silvio Berlusconi ha regalato una villa del ‘700: “Io gli ho voluto molto bene” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un appartamento in piazza Campo dei Fiori a Roma, Un’antica dimora del Settecento. Il valore? Ben 1,7 milioni di euro. Non proprio bruscolini. Neppure per Silvio Berlusconi. Il cavaliere lo avrebbe regalato nel 2008 alla cantante Cristina Ravot. A dichiararlo lei stessa nella deposizione in aula del processo Ruby Ter. Ma perché questo regalo così importante? Per capirlo bisogna fare un passo indietro e spiegare chi è Cristina Ravot. C’è stato un periodo nel quale i media la indicavano come la possibile fidanzata di Berlusconi. Si parlò di lei come possibile candidata per un seggio a Bruxelles. Operazione politica che fu bloccata da Veronica Lario, all’epoca ancora moglie di Silvio. Salì sul palco di Festivalbar e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un appartamento in piazza Campo dei Fiori a Roma, Un’antica dimora del Settecento. Il valore? Ben 1,7 milioni di euro. Non proprio bruscolini. Neppure per. Il cavaliere lo avrebbenel 2008 alla. A dichiararlo lei stessa nella deposizione in aula del processo Ruby Ter. Ma perché questo regalo così importante? Per capirlo bisogna fare un passo indietro e spiegare chi è. C’è stato un periodo nel quale i media la indicavano come la possibile fidanzata di. Si parlò di lei come possibile candidata per un seggio a Bruxelles. Operazione politica che fu bloccata da Veronica Lario, all’epoca ancora moglie di. Salì sul palco di Festivalbar e ...

