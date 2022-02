Cristina Buccino, ecco la sorella sexy: una combo micidiale, da infarto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Cristina Buccino è diventata negli ultimi anni una delle influencer e modelle più amate in Italia e i suoi scatti sono delle opere d’arte. Instagram è una piattaforma che ha permesso a davvero tantissime ragazze di potersi mettere in mostra per far sì che il loro fascino e il loro splendore potesse diventare a tutti gli effetti una professione e le sorelle Buccino, in particolar modo Cristina, sono riuscite assolutamente a diventare delle icone e di magnificenza assoluta. Cristina Buccino (Instagram)I social network sono diventati negli ultimi un mondo nuovo e diverso per tutti che hanno messo in mostra delle ragazze davvero straordinarie che hanno sfruttato questa piattaforma per poter entrare nel mondo della moda stando però a casa. Non pensate che questo sia un lavoro facile ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022)è diventata negli ultimi anni una delle influencer e modelle più amate in Italia e i suoi scatti sono delle opere d’arte. Instagram è una piattaforma che ha permesso a davvero tantissime ragazze di potersi mettere in mostra per far sì che il loro fascino e il loro splendore potesse diventare a tutti gli effetti una professione e le sorelle, in particolar modo, sono riuscite assolutamente a diventare delle icone e di magnificenza assoluta.(Instagram)I social network sono diventati negli ultimi un mondo nuovo e diverso per tutti che hanno messo in mostra delle ragazze davvero straordinarie che hanno sfruttato questa piattaforma per poter entrare nel mondo della moda stando però a casa. Non pensate che questo sia un lavoro facile ...

