Crisi Ucraina, qualificazioni Mondiali 2023 di basket: rinviata Bielorussia-Gran Bretagna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Crisi causata da quanto sta succedendo tra Ucraina e Russia provocano un’ondata di reazioni e provvedimenti anche nel mondo dello sport. A causa delle tensioni nel territorio, la FIBA ha annunciato che il match tra Bielorussia e Gran Bretagna, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket e previsto per domani, 25 febbraio, a Minsk, non si disputerà. Si tratta del secondo rinvio dopo quello di Ucraina-Spagna, in programma domenica 27 febbraio, mentre l’andata, Spagna-Ucraina, al momento si gioca regolarmente. Nessun rinvio è stato possibile anche per Russia-Olanda, match che vede coinvolte le due formazioni inserite nel gruppo dell’Italia (insieme all’Islanda), che si sta giocando a ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lacausata da quanto sta succedendo trae Russia provocano un’ondata di reazioni e provvedimenti anche nel mondo dello sport. A causa delle tensioni nel territorio, la FIBA ha annunciato che il match tra, valido per leaidie previsto per domani, 25 febbraio, a Minsk, non si disputerà. Si tratta del secondo rinvio dopo quello di-Spagna, in programma domenica 27 febbraio, mentre l’andata, Spagna-, al momento si gioca regolarmente. Nessun rinvio è stato possibile anche per Russia-Olanda, match che vede coinvolte le due formazioni inserite nel gruppo dell’Italia (insieme all’Islanda), che si sta giocando a ...

