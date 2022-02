Crisi Ucraina, Putin: «Ho autorizzato azioni militari nel Donbass». Esplosioni a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Il presidente Zelensky rivela di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che la Russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. Una circostanza confermata dalle immagini satellitari. Zelensky ha anche detto che la Russia ha approvato un intervento militare in Ucraina e si è appellato al popolo russo: «Siamo diversi ma possiamo non essere nemici». Lo spazio aereo del paese è chiuso. A breve si riunirà il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I separatisti annunciano un attacco al Donbass. ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Russia Vladimirha annunciato un’operazione militare inper difendere i separatisti nell’est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Il presidente Zelensky rivela di aver chiesto un colloquio asenza successo e che la Russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. Una circostanza confermata dalle immagini satellitari. Zelensky ha anche detto che la Russia ha approvato un intervento militare ine si è appellato al popolo russo: «Siamo diversi ma possiamo non essere nemici». Lo spazio aereo del paese è chiuso. A breve si riunirà il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I separatisti annunciano un attacco al. ...

