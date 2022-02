Crisi Ucraina, posticipata la sfida di rugby Georgia-Russia in programma a Tbilisi (Di giovedì 24 febbraio 2022) A causa del conflitto militare in corso tra Russia e Ucraina, è stata rinviata la sfida di rugby in programma a Tbilisi nella giornata di domenica 27 febbraio. A scendere in campo per il match valido per il Campionato europeo di rugby, sarebbero stati i padroni di casa della Georgia e la Russia. A comunicarlo è stata la Federazione europea di rugby, che tuttavia ha deciso di non posticipare per il momento l’incontro femminile tra Spagna e Russia di scena a Madrid sabato 26 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) A causa del conflitto militare in corso tra, è stata rinviata ladiinnella giornata di domenica 27 febbraio. A scendere in campo per il match valido per il Campionato europeo di, sarebbero stati i padroni di casa dellae la. A comunicarlo è stata la Federazione europea di, che tuttavia ha deciso di non posticipare per il momento l’incontro femminile tra Spagna edi scena a Madrid sabato 26 febbraio. SportFace.

