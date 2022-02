Crisi Ucraina, la Bild cancella ‘Gazprom’ dalle maglie dello Schalke (Di giovedì 24 febbraio 2022) In attesa delle sanzioni dell’Unione Europa, anche i media fanno sentire la loro voce sulla Crisi russo-Ucraina, nel giorno dell’attacco militare di Putin. La Bild ha oscurato il brand Gazprom dalle maglie dello Schalke 04, sostituendolo con la scritta “libertà per l’Ucraina”. Il quotidiano ha avviato un vero e proprio boicottaggio del colosso energetico, parzialmente controllato dallo Stato russo, lanciando anche un appello alla Uefa per spostare la finale di Champions League in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) In attesa delle sanzioni dell’Unione Europa, anche i media fanno sentire la loro voce sullarusso-, nel giorno dell’attacco militare di Putin. Laha oscurato il brand Gazprom04, sostituendolo con la scritta “libertà per l’”. Il quotidiano ha avviato un vero e proprio boicottaggio del colosso energetico, parzialmente controllato dallo Stato russo, lanciando anche un appello alla Uefa per spostare la finale di Champions League in programma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. SportFace.

