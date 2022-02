Crisi Ucraina, FIS: gare di slittino su pista naturale a Mosca cancellate (Di giovedì 24 febbraio 2022) La FIS ha reso noto che gli eventi della Coppa del Mondo di freestyle di questo fine settimana nelle sedi russe di Yaroslavl e Sunny Valley si svolgeranno come previsto. Gli eventi di slittino su pista naturale del fine settimana a Mosca, invece, sono stati cancellati dall’organo di governo della FIS. La nazionale italiana di slittino su pista naturale rientrerà oggi, giovedì 24 febbraio. Anche le altre delegazioni straniere sono state invitate a lasciare il territorio russo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) La FIS ha reso noto che gli eventi della Coppa del Mondo di freestyle di questo fine settimana nelle sedi russe di Yaroslavl e Sunny Valley si svolgeranno come previsto. Gli eventi disudel fine settimana a, invece, sono stati cancellati dall’organo di governo della FIS. La nazionale italiana disurientrerà oggi, giovedì 24 febbraio. Anche le altre delegazioni straniere sono state invitate a lasciare il territorio russo. SportFace.

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - RadioRadicale : Comunicato del Cdr di Radio Radicale: L’account Twitter del nostro collega e corrispondente dalla Turchia Mariano G… - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - zazoomblog : Crisi Ucraina FIS: gare di slittino su pista naturale a Mosca cancellate - #Crisi #Ucraina #slittino #pista - simonesantilli_ : RT @valigiablu: Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile -