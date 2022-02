Crisi Ucraina: FIS esamina possibile cancellazione finali sci di fondo in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La FIS, ente di governo dello sci mondiale, sta esaminando una possibile cancellazione delle finali della Coppa del Mondo di sci di fondo dal 18 al 20 marzo presso la sede russa di Tyumen. Secondo alcune fonti hanno riferito alla DPA che il problema sarebbe stato discusso durante le gare del fine settimana a Lahti, in Finlandia. Ci sono anche eventi di Coppa del Mondo di ski cross in Russia questo fine settimana a Sunny Valley, che sono ancora nel calendario FIS di giovedì 24 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) La FIS, ente di governo dello sci mondiale, stando unadelledella Coppa del Mondo di sci didal 18 al 20 marzo presso la sede russa di Tyumen. Secondo alcune fonti hanno riferito alla DPA che il problema sarebbe stato discusso durante le gare del fine settimana a Lahti, in Finlandia. Ci sono anche eventi di Coppa del Mondo di ski cross inquesto fine settimana a Sunny Valley, che sono ancora nel calendario FIS di giovedì 24 febbraio. SportFace.

