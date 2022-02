Crisi Ucraina, Eurolega: il Barcellona non parte per la Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Barcellona basket, sul proprio sito, rende noto che non partirà per la Russia in seguito al confiltto tra Russia e Ucraina. La squadra spagnola avrebbe dovuto affrontare due sfide di Eurolega, che per il momento sono normalmente confermate. Di seguito la nota: “Si informa che, a seguito delle informazioni apparse nelle ultime ore sulla guerra tra Russia e Ucraina, l’FC Barcelona ha deciso di non recarsi oggi a San Pietroburgo. Per questo pomeriggio sono previsti vari incontri con le parti coinvolte e nelle prossime ore si deciderà in merito. Ricordiamo che la squadra ha in programma due gare di Eurolega in terra russa, venerdì contro lo Zenit San Pietroburgo e domenica a Mosca, sul campo del CSKA”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilbasket, sul proprio sito, rende noto che non partirà per lain seguito al confiltto tra. La squadra spagnola avrebbe dovuto affrontare due sfide di, che per il momento sono normalmente confermate. Di seguito la nota: “Si informa che, a seguito delle informazioni apparse nelle ultime ore sulla guerra tra, l’FC Barcelona ha deciso di non recarsi oggi a San Pietroburgo. Per questo pomeriggio sono previsti vari incontri con le parti coinvolte e nelle prossime ore si deciderà in merito. Ricordiamo che la squadra ha in programma due gare diin terra russa, venerdì contro lo Zenit San Pietroburgo e domenica a Mosca, sul campo del CSKA”. SportFace.

