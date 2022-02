Crisi Russia-Ucraina, Zinchenko: “Spero che Putin muoia dolorosamente” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto il mondo guarda con preoccupazione quanto sta accadendo al confine tra Ucraina e Russia, con le truppe di Putin che nella notte hanno dato il via all’invasione. Oleksandr Zinchenko, difensore del Manchester City, in un messaggio pubblicato sui propri social e che è stato poi rimosso, non ha usato giri di parole nel commentare quanto sta avvenendo, pubblicando una foto di Putin con la scritta “Spero che tu muoia la morte più dolorosa possibile”. Come sottolinea il Telegraph, il giocatore ha condiviso un altro post su Instagram in cui si legge “Russi, è bello per voi svegliarvi nella Germania fascista? Qualsiasi russo che non abbia espresso la sua opinione ad alta voce ora sarà considerato un nemico per sempre”. Mercoledì, in un post con una foto ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto il mondo guarda con preoccupazione quanto sta accadendo al confine tra, con le truppe diche nella notte hanno dato il via all’invasione. Oleksandr, difensore del Manchester City, in un messaggio pubblicato sui propri social e che è stato poi rimosso, non ha usato giri di parole nel commentare quanto sta avvenendo, pubblicando una foto dicon la scritta “che tula morte più dolorosa possibile”. Come sottolinea il Telegraph, il giocatore ha condiviso un altro post su Instagram in cui si legge “Russi, è bello per voi svegliarvi nella Germania fascista? Qualsiasi russo che non abbia espresso la sua opinione ad alta voce ora sarà considerato un nemico per sempre”. Mercoledì, in un post con una foto ...

