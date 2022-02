Crisi Russia-Ucraina, Renzi lascia il board della società russa Delimobil (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex premier Matteo Renzi si è dimesso dal board di Delimobil, la principale azienda russa che fornisce servizi nel car-sharing fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa. Come reazione immediata all’attacco russo contro l’Ucraina, scrive il Financial Times, anche l’ex premier finlandese Esko Aho, e l’ex cancelliere austriaco, Christian Kern, hanno abbandonato i propri ruoli nelle società russe in cui erano coinvolti. Aho era da sei anni nel consiglio di amministrazione della più grande banca russa, la Sberbank, per cui svolgeva il ruolo di amministratore indipendente ed era membro del consiglio di sorveglianza. L’ex premier finlandese ha spiegato di essersi ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex premier Matteosi è dimesso daldi, la principale aziendache fornisce servizi nel car-sharing fondata dall’imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidenteCamera di commercio italo-. Come reazione immediata all’attacco russo contro l’, scrive il Financial Times, anche l’ex premier finlandese Esko Aho, e l’ex cancelliere austriaco, Christian Kern, hanno abbandonato i propri ruoli nellerusse in cui erano coinvolti. Aho era da sei anni nel consiglio di amministrazionepiù grande banca, la Sberbank, per cui svolgeva il ruolo di amministratore indipendente ed era membro del consiglio di sorveglianza. L’ex premier finlandese ha spiegato di essersi ...

