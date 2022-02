Crisi Russia-Ucraina, Gravina: “Siamo preoccupati. Sulla finale Champions deciderà l’Uefa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Lo sport è portatore di pace e quello che sta accadendo in Ucraina ci preoccupa molto. La sospensione dei campionati non è un bel segnale, non è un bel messaggio. L’auspicio è che lo sport, e in modo particolare il calcio, possa dimostrare quanto sia fondamentale la sua forza dirompente per essere collante tra i popoli e per abbattere le barriere”. A dichiararlo è Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, a margine della presentazione dell’evento “La Divina Commedia Opera Musical” prodotto dalla MIC (Musical International Company), società leader del gruppo Gravina. In quanto membro dell’Esecutivo Uefa, inoltre, Gravina ha parlato della possibilità che venga cambiata la sede della finale di Champions League, prevista a San Pietroburgo: “I rischi non sono valutabili adesso. Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Lo sport è portatore di pace e quello che sta accadendo inci preoccupa molto. La sospensione dei campionati non è un bel segnale, non è un bel messaggio. L’auspicio è che lo sport, e in modo particolare il calcio, possa dimostrare quanto sia fondamentale la sua forza dirompente per essere collante tra i popoli e per abbattere le barriere”. A dichiararlo è Gabriele, presidente della Federcalcio, a margine della presentazione dell’evento “La Divina Commedia Opera Musical” prodotto dalla MIC (Musical International Company), società leader del gruppo. In quanto membro dell’Esecutivo Uefa, inoltre,ha parlato della possibilità che venga cambiata la sede delladiLeague, prevista a San Pietroburgo: “I rischi non sono valutabili adesso. Il ...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - pdnetwork : In #Ucraina la crisi è gravissima. Con la forza non si riscrivono i confini. Le sanzioni devono essere un costo per… - emobranco : RT @sole24ore: Crisi Ucraina, a rischio 5,8 milioni di presenze dalla Russia - urania2906 : RT @EmilioBerettaF1: RUSSIA, UCRAINA, NATO, USA, UE. Perchè una guerra inutile che causerà solo morti e crisi economiche ? Qual'è la causa… -