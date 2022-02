Crema al cioccolato | solo 3 ingredienti | senza farina | uova e latte!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa è una ricetta perfetta per chi ama le creme dolci e potete decidere di preparare laalinsieme ai vostri figli, che adoreranno soprattutto far sciogliere lentamente i marshmallow. Un dolcetto con un tocco d’America che sorprenderà sicuramente tutti. Semplice da preparare, con soli tree pochissimo tempo a vostra disposizione più il raffreddamento in frigorifero. Di seguito oltre al necessario, troverete descritto il procedimento per realizzare questa buonissimaal100 gfondente 70% 150 ml di acqua 200 g di marshmallow non zuccherati Procedimento Prendete una tavoletta difondente al 70% e spezzettatela con le mani. Poi prendete i marshmallow, metteteli in ...