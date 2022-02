Covid | ultime news Vaccini | Gimbe | Crollo over50 -44% e 5-11 anni -57% LIVE

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 4,9 milioni le persone senza nemmeno una dose vaccinabili subito e 2,17 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Questo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazionesull' andamento dell'epidemia di-19 in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha confermato lo stop allo stato d'emergenza dal 31 marzo: "Non lo rinnoveremo. L'obiettivo è riaprire tutto al più presto. Da aprile stop quarantene e mascherine Ffp2 a scuola"

Questo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull' andamento dell'epidemia di- 19 in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha confermato lo stop ...GIULIANOVA " Il Comune di Giulianova diffonde i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al- 19, contenuti nellecomunicazioni fornite dal Siesp della Asl di Teramo. Dal 15 al 21 febbraio si registrano in città: " 197 nuovi contagi " 275 nuovi guariti (totale guariti 4651) " 1 ...Nelle ultime quattro settimane i nuovi casi di Covid 19 in Italia hanno registrato un netto calo. Nella settimana dal 16 al 22 febbraio sono stati 349.122 con un -20,6%, a fronte del -32% della settim ...All’assegnazione dei premi "Covid Unsung Hero", la principessa Anna ha detto: «La pandemia ha bloccato troppe donne nei campi STEM» ...