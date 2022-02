Covid | ultime news Bollettino | 46 169 contagi e 249 morti Tasso positivi al 9 | 5% LIVE

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Processati 484.530 tamponi. Calano i ricoveri ordinari (-402) e le terapie intensive (-47). Via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, del booster del vaccino Pfizer dai 12 anni in su. L'agenzia Usa ha raccomandato anche di estendere l'utilizzo di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. La Camera ha detto sì alla fiducia sul dl che stabilisce l'obbligo del vaccino antiper gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano 53.662. Le vittime sono 252 (ieri 314)… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - rtl1025 : ?? Sono 46.169 i nuovi contagi da #Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - fanpage : I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 46.169, nella giornata di ieri erano stati a… -

Terapie intensive: - 47 Sono 46.169 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 49.040, qui il ...dimesse sono complessivamente 11.298.010 e 69.439 quelle che sono diventate negative nelle...La città ospitante è cambiata nelledue edizioni, causa, nel 2021 non c'è stato problema a definire la nuova sede a ridosso del match. Non si giocherà invece molto probabilmente ...Dal calcio al basket, fino alla Formula 1, lo sport europeo è pronto a boicottare la Russia che da stamane ha lanciato un'offensiva militare sull'Ucraina. E' attesa per domani la "decisione" dell'Uefa ...Bollettino Covid, in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022, ci sono 46.169 contagi e 249 morti. Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati ...