Covid | si svuotano terapie intensive e corsie ma altri 249 morti

Advertising

infoitinterno : Covid in Calabria, sei vittime. Si svuotano (-19 pazienti) i reparti - ettoreb74 : @Mirkuz @valy_s @RobiVil @RobertoBurioni @chiaberger @pistelligoffr @SilvestriMd @GraziaArcazzo Ma ciccetto,queste… - Centotorri : #100torri Ospedali e covid. Ancora un decesso a Moncalieri, ma i reparti si svuotano - Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid, con Omicron dati rassicuranti. Maruotti (Lumsa): “terapie intensive si svuotano, Green Pass misura politica che v… - infoitinterno : Covid, con Omicron dati rassicuranti. Maruotti (Lumsa): “terapie intensive si svuotano, Green Pass misura politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid svuotano

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 46.169 nuovi casi di coronavirus a fronte di 484.530 tamponi effettuati (mentre il giorno prima i contagi erano stati 49.040 su 479.447 test). Il tasso ..., il bollettino della Regione Sicilia di oggi 24 febbraio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti Oggi, 24 Febbraio 2022, in Sicilia nessun morto (la ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 46.169 nuovi casi di coronavirus a fronte di 484.530 tamponi effettuati ...“La situazione in gran parte è simile a quella della settimana scorsa. Siamo intorno ai 10 mila positivi in provincia di Agrigento e questo ci testimonia che il virus ancora c’è.” Lo dichiara il commi ...