Covid | si svuotano terapie intensive e corsie ma altri 249 morti

Advertising

PiacenzaPress : Covid, i reparti si svuotano. A Parma 194 casi e cinque decessi - ReggioPress : Covid, i reparti si svuotano. A Parma 194 casi e cinque decessi - news_rimini : Covid, i reparti si svuotano. A Parma 194 casi e cinque decessi - news_forlicesen : Covid, i reparti si svuotano. A Parma 194 casi e cinque decessi - news_bologna : Covid, i reparti si svuotano. A Parma 194 casi e cinque decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid svuotano

Sardegna, finalmente crolla il: giù contagi ricoveri e terapie intensive, può essere la svolta. Come in campo nazionale, si assiste ora nell'Isola al crollo dei contagi di Omicron: sigli ospedali, si vede la luce ...Continua intanto la campagna vaccinale anti -. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.125.332 dosi; sul totale sono 3.748.947 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ...Dopo le dimissioni dell’ultimo paziente che era ricoverato in terapia intensiva, da martedì 1 marzo chiuderà l’ospedale allestito in ...Crollo degli attuali positivi, D'Amato: “Ricoveri in calo”. Ventitré le vittime delle ultime 48 ore. Rapporto positivi-tamponi al 9,4 ...