Covid | ritorno alla normalità | la road map delle riaperture

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 1° aprile niente Super Pass all’aperto. Scuola sempre in presenza, stadi e cinema di nuovo pieni

... responsabile Osservatorio Findomestic " impattano sui timori degli italiani più del. Se ... in prospettiva delle vacanze pasquali, vede ripartire le intenzioni d'acquisto (+13,4% esu ...Sarà il giorno che segnerà ilgraduale alla vita piena e alla normalità . La prima cosa che ... SCUOLA: ADDIO QUARANTENE DA CONTATTO Tra le tappe per uscire dall'incubo, Draghi si sofferma ...Brutte notizie per il ciclismo italiano: Vincenzo Nibali resta positivo al Covid. Il corridore dell'Astana aveva fatto ieri due test rapidi risultando negativo, ma l'esito del tampone molecolare ha pu ...Lo spettacolo vuole essere un simbolo della ripartenza e di un graduale ritorno alla normalità dopo la lunga emergenza Covid. L'ultima volta che la Pattuglia ha sorvolato i cieli della Liguria era il ...