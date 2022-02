Covid: Ordini medici, 'fine emergenza segnale ottimismo ma serve prudenza' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Lo stop allo stato di emergenza il 31 marzo "dà il via a un processo di normalizzazione" e "c'è ottimismo, ma non bisogna accantonare la prudenza". Lo sottolinea il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, nel commentare, in un video per Fnomceo Tg Sanità, l'annuncio dato ieri dal premier che il Governo non prorogherà lo stato d'emergenza per Covid-19 dopo il 31 marzo. "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la fine dello stato di emergenza. E' una notizia che ci riempie di gioia - afferma Anelli - perché probabilmente dà il via a un processo di normalizzazione e forse alla fine della pandemia", evidenzia. "Come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Lo stop allo stato diil 31 marzo "dà il via a un processo di normalizzazione" e "c'è, ma non bisogna accantonare la". Lo sottolinea il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale deglidei, Filippo Anelli, nel commentare, in un video per Fnomceo Tg Sanità, l'annuncio dato ieri dal premier che il Governo non prorogherà lo stato d'per-19 dopo il 31 marzo. "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato ladello stato di. E' una notizia che ci riempie di gioia - afferma Anelli - perché probabilmente dà il via a un processo di normalizzazione e forse alladella pandemia", evidenzia. "Come ...

