Covid oggi Veneto | 4 111 contagi e 13 morti | bollettino 24 febbraio

(Adnkronos) – Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I positivi nella regione, che ieri erano 4.593, salgono a 1.317.960 dall'inizio dell'epidemia, quello dei decessi a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva.

