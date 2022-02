Covid oggi Lombardia, 5.239 contagi e 45 morti. A Milano 1.637 nuovi casi (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.239 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45 morti nella Regione che porta il totale da inizio della pandemia a 38.468. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.469 tamponi per un indice di positività del 6,8%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.196, 5 in meno da ieri, e quelli in terapia intensiva 110, 20 in meno da ieri. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.637, di cui 685 a Milano città, a Bergamo 364, a Brescia 660, a Como 268, a Cremona 261, a Lecco 158, a Lodi 93, a Mantova 272, a Monza e Brianza 433, a Pavia 295, a Sondrio 65 e a Varese 524 L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.239 ida Coronavirus, 24 febbraio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 45nella Regione che porta il totale da inizio della pandemia a 38.468. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.469 tamponi per un indice di positività del 6,8%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.196, 5 in meno da ieri, e quelli in terapia intensiva 110, 20 in meno da ieri. In provincia dipositivi sono 1.637, di cui 685 acittà, a Bergamo 364, a Brescia 660, a Como 268, a Cremona 261, a Lecco 158, a Lodi 93, a Mantova 272, a Monza e Brianza 433, a Pavia 295, a Sondrio 65 e a Varese 524 L'articolo proviene ...

