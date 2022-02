Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi, mentre si attende l’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino Novavax. Intanto ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo non proroga lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 febbraio in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriindi, giovedì 242022, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi, mentre si attende l’arrivo indelle prime dosi del vaccino Novavax. Intanto ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che il governo non proroga lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Sono 4.111 i nuovida coronavirus24in ...

Puglia, 3.652 nuovi casi. Gimbe: contagi diminuiti del 14% in una settimana Oggi in Puglia si registrano 3.652 nuovi contagi da Covid-19 su 29.393 test giornalieri eseguiti (positività 12,4%). Sono 9 le persone decedute. I nuovi casi ...

