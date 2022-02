Covid oggi Italia, 46.169 contagi e 249 morti: bollettino 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 46.169 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 249 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 484.530 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività pari al 9,5%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 839 e 47 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 12.125 in totale e 125 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 12.651.251 persone, mentre le vittime salgono a 154.013. I guariti sono 11.298.010, 69.439 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.199.228 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 46.169 i nuovida Coronavirus in, 242022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 249. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 484.530 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività pari al 9,5%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 839 e 47 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi, 12.125 in totale e 125 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate 12.651.251 persone, mentre le vittime salgono a 154.013. I guariti sono 11.298.010, 69.439 nelle ultime 24 ore. Adinsono 1.199.228 i ...

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - Adnkronos : Contagi #covid in calo in Italia da 4 settimane ma secondo Gimbe la discesa frena. - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - SLN_Magazine : Covid oggi Italia, report: ricoveri in calo da 4 settimane. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - sulsitodisimone : Oggi 46.169 nuovi casi di Covid e 249 morti, tasso positività 9,5% -