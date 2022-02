Covid | news Bollettino | 46 169 contagi e 249 morti Tasso positività al 9 | 5% LIVE

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Processati 484.530 tamponi. Calano i ricoveri ordinari (-402) e le terapie intensive (-47). Via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, del booster del vaccino Pfizer dai 12 anni in su. L'agenzia Usa ha raccomandato anche di estendere l'utilizzo di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. La Camera ha detto sì alla fiducia sul dl che stabilisce l'obbligo del vaccino antiper gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass

Advertising

repubblica : Immunità Covid, chi si vaccina dopo la malattia è super protetto, anche dopo 18 mesi [di Donatella Zorzetto] - Adnkronos : Covid, #Danimarca contro fake news: 'Nessun boom morti e ricoveri'. - LaStampa : Covid, ritorno alla normalità: la road map delle riaperture - MaxBertoni1 : RT @a_meluzzi: Covid, tracce di materiale genetico di Moderna nella proteina spike: un terremoto, cosa significa – Libero Quotidiano https:… - GrandeTornado1 : RT @a_meluzzi: Covid, tracce di materiale genetico di Moderna nella proteina spike: un terremoto, cosa significa – Libero Quotidiano https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

VENETO Prosegue il calo dei contagiin Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.111 i nuovi positivi (ieri erano 4.593) registrati con i tamponi. I decessi sono stati 13. Lo riferisce il ...... 7IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Ricoveri e decessi Ancora in calo, di 27 unità rispetto alle 24 ore precedenti, il dato dei ricoveri perin Liguria. Il totale dei pazienti ...Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...In Italia sono 46.169 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dal ministero della Salute. Ieri erano stati 49.040. Le vittime mietute dall’epidemia nelle ultime 24 ore so ...