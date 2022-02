Covid | l’allarme dei cardiologi | il 68% degli ospedali ha tagliato interventi e ricoveri durante l’ultima ondata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022)era stato lanciato già due anni – all’inizio della pandemia – quando la mortalità per era triplicata.anchedi-19, in moltil’assistenzaca è stata ridotta all’osso. Fra novembre 2021 e gennaio 2022, il 68% delle strutture ha, il 50% ha diminuito esami diagnostici, il 45% ha ridotto visite ambulatoriali. La denuncia è è nero su bianco in un’indagine condotta dalla Società Italiana dia (Sic): con questi numeri “la mortalità per infarto e ictus rischia di tornare ai livelli di 20 anni fa”. Tanto più che il numero di cardiopatici è destinato ad aumentare, perché i guariti dalhanno ...