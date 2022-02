Covid: in Italia 46.169 nuovi casi e 249 morti, tasso positività al 9.5% (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ulteriore calo della curva epidemica in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid sono stati 46.169 a fronte dei 49.040 di ieri ; sette... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ulteriore calo della curva epidemica in. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore idisono stati 46.169 a fronte dei 49.040 di ieri ; sette...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - HuffPostItalia : Dopo due anni l'Italia riapre davvero. Il primo aprile finisce l'emergenza Covid - Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - xiana44698880 : RT @ramicler: facciamo colletta e paghiamo un corso accelerato di matematica al governo dei minchioni, questi numeri sono letteralmente inv… - morenobos : RT @Ilconservator: Rimembro ai lorsignóri che Putin fu quello che aiutò l'Italia durante i primi mesi di Covid mentre la… -