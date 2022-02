Covid | il bollettino di oggi 24 febbraio | 46 169 contagi e 249 morti Vaccino Novavax | Figliuolo | ' Domenica in arrivo un milione di dosi'

(Di giovedì 24 febbraio 2022), in Italia, giovedì 242022 , ci sono 46.169e 249. Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ...

Advertising

rietin_vetrina : Bollettino Covid città di Rieti 24 febbraio - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 24 FEBBRAIO 2022 Ecco l’aggiornamento?? - Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 5.239 casi. Calano i ricoveri in terapia intensiva - CorriereUmbria : Covid, il bollettino #bollettino #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

, in Italia oggi, giovedì 24 febbraio 2022 , ci sono 46.169 contagi e 249 morti . Ieri sono stati registrati 49.040 nuovi casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ...Ulteriore calo della curva epidemica in Italia. Secondo ilquotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi casi disono stati 46.169 a fronte dei 49.040 di ieri; sette giorni fa i contagi erano stati 57.890. I tamponi ...Nell'ultimo bollettino 1.580 nuovi positivi (-76) e 19 posti letto in meno occupati nei reparti ordinari. Stabili le terapie intensive (-1). Quasi 1.300 guariti nelle ultime 24 ore ...IL COVID RALLENTA ANCORA/ Giù nuovi casi e ricoveri. "Ma ancora lontana l'abolizione della mascherina al chiuso" ...