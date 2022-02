Covid, Gimbe: “Frena la discesa dei nuovi casi, crollo delle vaccinazioni negli over 50. Non abolire mascherine al chiuso” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono in calo da quattro settimane i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia, ma la discesa vede una Frenata nel corso dell’ultima settimana: dal 16 al 22 febbraio sono stati 349.122 con un -20,6%, a fronte del -32% della settimana precedente. Il calo è andato di pari passo a un’ulteriore riduzione dei tamponi totali effettuati (-19,6%). Nel nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe si legge che nello stesso arco di tempo, in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia. E in calo sono anche i casi di persone attualmente positive al Sars-Cov-2 (1.291.793 rispetto a 1.550.410 della settimana precedente, pari a – 16,7%), le persone in isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono in calo da quattro settimane idi19 registrati in Italia, ma lavede unata nel corso dell’ultima settimana: dal 16 al 22 febbraio sono stati 349.122 con un -20,6%, a fronte del -32% della settimana precedente. Il calo è andato di pari passo a un’ulteriore riduzione dei tamponi totali effettuati (-19,6%). Nel nuovo monitoraggio della Fondazionesi legge che nello stesso arco di tempo, in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia. E in calo sono anche idi persone attualmente positive al Sars-Cov-2 (1.291.793 rispetto a 1.550.410 della settimana precedente, pari a – 16,7%), le persone in isolamento ...

